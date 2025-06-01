На Київщині працюють сили ППО: небезпека висока

ППО / © Associated Press

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На Київщині у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Також у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Про це додають у повідомленні у Київській МВА.

Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Комбінована атака триває.

Небезпека залишається високою.

Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.