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- Київ
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На Київщині працюють сили ППО: небезпека висока
Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
На Київщині у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Також у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це додають у повідомленні у Київській МВА.
Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Комбінована атака триває.
Небезпека залишається високою.
Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.