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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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354
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На Київщині працюють сили ППО: небезпека висока

Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © Associated Press

На Київщині у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.

  • Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

  • Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Також у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це додають у повідомленні у Київській МВА.

  • Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

  • Комбінована атака триває.

  • Небезпека залишається високою.

  • Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.

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