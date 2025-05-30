Через атаку на Київщину зруйновано будинок гендиректора "5 каналу" (фото)

Зруйнований будинок гендиректора «5 каналу» Володимира Мжельського / © Facebook/Ірина Геращенко

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Під час російської атаки на Київську область у ніч проти 25 травня було зруйновано будинок співвласника ТОВ «Вільні медіа» та генерального директора «5 каналу» Володимира Мжельського.

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

«Це все, що залишилося від затишного гостинного дому родини редактора „5 канал“ Володимира Мжельського», — написала народна обраниця та опублікувала фото руйнувань.

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Геращенко уточнила, що під час масованої російської атаки на селище Мархалівка під Києвом було зруйновано цілу вулицю. Родина гендиректора «5 каналу» і досі відходить від стресу, тому тільки зараз повідомляється про цей жах, зазначила депутатка.

На щастя, усі члени родини залишились живими, але «дітей посікло склом, зашивали в лікарні рани».

Геращенко акцентувала, що від будинку і машини Мжельського не залишилося нічого.

Зруйнований будинок Володимира Мжельського / © Facebook/Ірина Геращенко

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російська армія влаштувала масовану атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Зокрема, від ударів по Київщині загинуло четверо людей; Ще 16 осіб отримали травмами, серед них троє дітей.

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Водночас у Києві під час тієї атаки минулося без загиблих, але постраждали 11 жителів столиці. У місті в різних районах були пошкоджені гуртожиток, житлове приміщення та ще дві локації в одному з районів.