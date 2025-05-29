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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

У Києві на Подолі на відомого американського документаліста впав балкон: з’явилося відео

Внаслідок падіння балкону американець зазнав травмування.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Американський журналіст-документаліст Кріс Волтерс

Американський журналіст-документаліст Кріс Волтерс / © скриншот з відео

У Подільському районі Києва у четвер, 29 травня, на громадянина Сполучених Штатів Америки, впав балкон. Іноземець приїхав до України документувати війну.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку», — поінформував він.

На жаль, внаслідок інциденту чоловік зазнав травмування.

«Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності», — сказав Ткаченко.

Також посадовець зауважив, що влада надасть всю допомогу, а згодом має відбутись «серйозна розмова» з районними керівними компаніями.

Постраждалим виявився відомий американський журналіст-документаліст Кріс Волтерс. Він працює в Україні і висвітлює злочини Росії проти нашої держави.

Нагадаємо, поліція Києва шукала «Карлсона», який надбудував цілий поверх.

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