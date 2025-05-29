Напад на ТЦК у Вишневому: під час перевірки документів розпилили газ

Скандали під час мобілізації

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У Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя військового ТЦК.

Про це передає пресслужба Київського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався вранці 29 травня 2025 року.

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Напад було скоєно на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК. Військові ТЦК разом із поліцейськими здійснювали перевірку військово-облікових документів. Як раптом, 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК.

Нападника затримали. Наразі проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання нападникові запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Чернігівщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК у приміщенні військкомату.