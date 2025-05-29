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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Напад на ТЦК у Вишневому: під час перевірки документів розпилили газ

Чоловік розпилив газ в обличчя військовослужбовцю РТЦК у Вишневому під Києвом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скандали під час мобілізації

Скандали під час мобілізації

У Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя військового ТЦК.

Про це передає пресслужба Київського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався вранці 29 травня 2025 року.

Напад було скоєно на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК. Військові ТЦК разом із поліцейськими здійснювали перевірку військово-облікових документів. Як раптом, 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК.

Нападника затримали. Наразі проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання нападникові запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Чернігівщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК у приміщенні військкомату.

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