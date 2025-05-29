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- Київ
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Не втримала дитину на сходах: в Києві виховательці загрожує позбавлення волі
46-річній виховательці дитячого садочка в Києві загрожує до п’яти років тюрми — через падіння 2-річного хлопчика зі сходів.
У Києві розпочнеться суд над 46-річною вихователькою приватного дитячого садочка, яка через недбалість допустила падіння 2-річного хлопчика зі сходів. Внаслідок інциденту дитина отримала важку черепно-мозкову травму.
Про це повідомила Національна поліція Києва.
Подія сталася в грудні минулого року у Деснянському районі. За даними слідства, жінка, спускаючись з дитиною за руку, не втримала малюка, і він впав на тверду поверхню. Батьки постраждалого негайно звернулися до поліції.
«У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що жінка, спускаючись сходами з їдальні, не втримала 2-річного хлопчика, якого тримала за руку, внаслідок чого дитина впала на підлогу та отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми», — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці, разом із прокуратурою, кваліфікували дії виховательки за частиною 2 статті 137 КК України — неналежне виконання обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з можливим обмеженням у професійній діяльності до трьох років.
Нагадаємо, в Києві таксист вигнав пасажирів через манікюр у хлопця.