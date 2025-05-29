ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! "Шуміленд" на ВДНГ – Київ запускає нову еру розваг світового рівня!

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На ВДНГ відкривається « Шуміленд » – цілий всесвіт інтерактивних пригод, де дитячі мрії зустрічаються з неочікуваними сюрпризами для дорослих. Готуйтеся досліджувати 2 гектари абсолютно нових емоцій!

Парк починає роботу 1 червня, а офіційне святкове відкриття відбудеться 15 червня.

Динозаври, що оживають: квиток у доісторичний світ

Тут на вас чекають найбільші динозаври в Україні, що оживають на очах. Діти (і, дорослі, зізнаймося!) не лише побачать цих гігантів, а й стануть справжніми палеонтологами: візьмуть участь у розкопках, дослідять кістки та сліди, дізнаються найцікавіші факти про епоху динозаврів. Це не просто атракціон, а справжня машина часу для всієї родини!

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Топіарії: Коли казка втілюється в кожній фігурі

Це не просто статичні скульптури! Це величезні, деталізовані образи — чи то фантастичні звірі, чи то дивовижні споруди, що заворожують з першого погляду. Їх можна досліджувати, фотографувати з усіх боків, а найголовніше – тут дозволено лазити всюди! Уявіть, як ваша дитина осідлала казкового єдинорога чи заглядає у вічі велетенському лисеняті. Це не просто красива інсталяція – це запрошення у світ безмежної фантазії та гри, де кожна фігура чекає, щоб стати частиною вашої пригоди!

Як зазначив CEO парку Олексій : "Ми створили "Шуміленд", щоб кожен метр цього простору був інвестицією в найщасливіші спогади дитинства. Але чесно зізнаємося: це ще й абсолютно новий світ для батьків, де можна нарешті відпустити дорослість і просто радіти разом зі своїми дітьми."

Але це ще не все! " Шуміленд " — це ціле місто розваг, де кожен знайде щось для себе. Тут працюють сучасні атракціони, гастрозони зі смаколиками, зона аркад, сцена для виступів та безліч інших тематичних майданчиків.

Обов'язково радимо відвідати дзеркальний лабіринт, де простір і час втрачають сенс, а емоції зашкалюють. Це ідеальна локація для тих, хто прагне гострих вражень та незабутніх моментів з друзями чи родиною.

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Не пропустіть відкриття цієї незабутньої локації, де створюються найщасливіші спогади дитинства!

Графік роботи: щодня з 11:00 до 21:00

Місцезнаходження: Київ, ліс за центральним павільйоном ВДНГ