У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: в чому причина

У Києві грім

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У Києві та області оголошено перший рівень небезпечки, жовтий. Зараз у Києві чути грім.

Український гідрометцентр у соцмережах попередив мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 травня — гроза», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

© Укргідрометцентр

Раніше ми писали про те, яким буде кінець травня в Україні.