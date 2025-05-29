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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: в чому причина

Укргідрометцентр попередив мешканців столичного регіону про небезпечні метеорологічні явища.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві грім

У Києві грім

У Києві та області оголошено перший рівень небезпечки, жовтий. Зараз у Києві чути грім.

Український гідрометцентр у соцмережах попередив мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 травня — гроза», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

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