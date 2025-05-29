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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: в чому причина
Укргідрометцентр попередив мешканців столичного регіону про небезпечні метеорологічні явища.
У Києві та області оголошено перший рівень небезпечки, жовтий. Зараз у Києві чути грім.
Український гідрометцентр у соцмережах попередив мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 травня — гроза», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Раніше ми писали про те, яким буде кінець травня в Україні.