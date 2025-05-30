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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1129
Час на прочитання
2 хв

Вбивства, крадіжки, розбої: які райони Києва лідирують за злочинами

Де в Києві краще не лишати авто без нагляду, а де спокійно гуляти вночі? Поліція оприлюднила статистику злочинів за останні п’ять років — і деякі цифри справді шокують.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Київ

Київ / © Pixabay

Найнебезпечнішим районом Києва за кількістю кримінальних правопорушень у період із 2020 по 2025 роки став Дніпровський. За цей час тут зафіксували 7 155 злочинів за п’ятьма найпоширенішими статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство, крадіжка, грабіж, розбій і хуліганство.

Про це пише «Українська правда».

Абсолютну більшість правопорушень у Дніпровському становлять крадіжки — 6 460 випадків, що є найвищим показником серед усіх районів столиці. Також тут зафіксували 443 грабежі, 45 розбоїв, 53 умисні вбивства та 154 випадки хуліганства.

Особливо критичним був 2020 рік, коли в районі сталося найбільше крадіжок (1 717) та грабежів (246). Того ж року район увійшов до трійки «лідерів» за кількістю розбоїв — 20 випадків.

На другому місці за кількістю злочинів — Святошинський район із 6 272 кримінальними правопорушеннями, з яких 5 826 — це крадіжки. Тут також зафіксовано найбільше випадків розбою серед усіх районів Києва — 58.

У п’ятірку «найкримінальніших» увійшли також Шевченківський (6 216 злочинів), Дарницький (6 096) та Деснянський (5 642). Найвищу кількість умисних вбивств у цій групі має саме Деснянський район — 50 випадків.

Найнижчий рівень злочинності продемонстрував Печерський район. За п’ять років тут зафіксували лише 3 389 кримінальних правопорушень — найменше в місті. Зокрема, у першій половині 2025 року в Печерському районі зафіксували лише 92 злочини: 73 крадіжки, 14 випадків хуліганства, 5 грабежів і жодного розбою або вбивства.

Для порівняння, у Голосіївському районі за цей же період — утричі більше злочинів (256).

Нагадаємо, у Києві таксист відмовився везти хлопця та його друзів через лак на нігтях. Конфлікт стався між таксистом та Олегом Максим’яком — помічником народної депутатки Марії Мезенцевої.

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