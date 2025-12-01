Відключення світла у Фастові / © ТСН.ua

Місто Фастів на Київщині було повністю знеструмлено внаслідок ворожих атак у ніч на 29 листопада.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Відновлюємо подачу електроенергії у Фастові. Місто було повністю знеструмлено внаслідок атаки ворога. Найближчі села вже заживлені. У самому Фастові до кінця доби (30 листопада — Ред.) вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків», — повідомив він.

За словами голови ОВА, протягом останньої доби на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель.

На жаль, після відновлення світла мережі отримали надмірне навантаження, тож енергетикам довелося застосувати екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Крім того, Микола Калашник повідомив, що у лікарні Вишгорода після останньої ворожої атаки перебувають 11 дорослих та двоє дітей. До постраждалих додалася ще одна жінка 1990 року народження, яка сама звернулася за допомогою.

«У Вишгороді тривають роботи у багатоповерхівці, що постраждала найбільше. Наразі бригади продовжують розчищати квартири, які згоріли», — сказав він.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей. Згодом стало відомо, що Вишгород атакували «Шахеди», начинені касетними боєприпасами.