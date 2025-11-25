ТСН у соціальних мережах

Київ пережив одну з масштабних атак: влучання у вокзал на Лівому березі, є загиблі

Лівий берег Києва зазнав значних руйнувань під час обстрілу, загинули люди.

Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. Лівий берег столиці постраждав найбільше, внаслідок ударів вигоріли квартири та пошкоджено інфраструктуру.

Про ситуацію з місця події повідомив кореспондент Київ 24.

Дніпровський район: повністю вигоріли чотири поверхи дев’ятиповерхівки

Кореспондент зазначає, що перебуває в Дніпровському районі, де один із ворожих «Шахедів» поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок вибуху та подальшої пожежі з 5-го по 8-й поверхи квартири вигоріли вщент. Загалом пошкоджено близько десяти осель, у частині з них вибило вікна.

На місці працює оперативний штаб, рятувальники та комунальні служби.

Журналістам вдалося поспілкуватися з пані Людмилою, яка живе у постраждалому будинку. За її словами, багато квартир охопило полум’я, а весь фасад вкрився шаром кіптяви.

«Весь будинок чорний, згоріли квартири, повибивало вікна. Проживаю тут, у 41-й. У моїй квартирі вибило всі вікна — пластикові й дерев’яні. Сходи залиті, але саме житло, на щастя, не затопило», — розповіла жінка.

Дарницький район: пошкоджений вокзал і залізничний рухомий склад

У Дарницькому районі також зафіксовано наслідки атаки. Ворожий удар пошкодив центральну будівлю вокзалу та прилеглу інфраструктуру. Під руйнуваннями опинилися й кілька одиниць рухомого складу.

Троєщина: загиблий у багатоповерхівці

Ще один "приліт" стався у житловому будинку на Троєщині. Рятувальники, які працювали на місці, деблокували тіло чоловіка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Про ситуацію на правобережній частині столиці повідомить інший кореспондент ТСН — Олександр Храпач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі Київ пережив комбінований обстріл.

