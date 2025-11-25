- Дата публикации
Киев пережил одну из масштабных атак: попадание в вокзал на Левом берегу, есть погибшие
Левый берег Киева подвергся значительным разрушениям во время обстрела, погибли люди.
Киев подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время. Левый берег столицы пострадал больше всего, в результате ударов выгорели квартиры и повреждена инфраструктура.
О ситуации с места происшествия сообщил корреспондент Киев 24.
Днепровский район: полностью выгорели четыре этажа девятиэтажки
Корреспондент отмечает, что находится в Днепровском районе, где один из вражеских «Шахедов» попал в девятиэтажный жилой дом. В результате взрыва и последующего пожара с 5-го по 8-й этажи квартиры выгорели дотла. Всего повреждено около десяти жилищ, в части из них выбило окна.
На месте работает оперативный штаб, спасатели и коммунальные службы.
Журналистам удалось пообщаться с пани Людмилой, которая живет в пострадавшем доме. По ее словам, многие квартиры охватило пламя, а весь фасад покрылся слоем копоти.
«Весь дом черный, сгорели квартиры, повыбивало окна. Проживаю здесь, в 41-й. В моей квартире выбило все окна — пластиковые и деревянные. Лестницы залиты, но само жилье, к счастью, не затопило», — рассказала женщина.
Дарницкий район: поврежден вокзал и железнодорожный подвижной состав
В Дарницком районе также зафиксированы последствия атаки. Вражеский удар повредил центральное здание вокзала и прилегающую инфраструктуру. Под разрушениями оказались и несколько единиц подвижного состава.
Троещина: погибший в многоэтажке
Еще один "прилет" произошел в жилом доме на Троещине. Спасатели, которые работали на месте, деблокировали тело мужчины. Информация о других пострадавших уточняется.
О ситуации на правобережной части столицы сообщит другой корреспондент ТСН — Александр Храпач.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью Киев пережил комбинированный обстрел.