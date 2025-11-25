Киев пережил одну из масштабных атак: попадание в вокзал на Левом берегу, есть погибшие

Последствия атаки

Киев подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время. Левый берег столицы пострадал больше всего, в результате ударов выгорели квартиры и повреждена инфраструктура.

О ситуации с места происшествия сообщил корреспондент Киев 24.

Днепровский район: полностью выгорели четыре этажа девятиэтажки

Корреспондент отмечает, что находится в Днепровском районе, где один из вражеских «Шахедов» попал в девятиэтажный жилой дом. В результате взрыва и последующего пожара с 5-го по 8-й этажи квартиры выгорели дотла. Всего повреждено около десяти жилищ, в части из них выбило окна.

На месте работает оперативный штаб, спасатели и коммунальные службы.

Журналистам удалось пообщаться с пани Людмилой, которая живет в пострадавшем доме. По ее словам, многие квартиры охватило пламя, а весь фасад покрылся слоем копоти.

«Весь дом черный, сгорели квартиры, повыбивало окна. Проживаю здесь, в 41-й. В моей квартире выбило все окна — пластиковые и деревянные. Лестницы залиты, но само жилье, к счастью, не затопило», — рассказала женщина.

Дарницкий район: поврежден вокзал и железнодорожный подвижной состав

В Дарницком районе также зафиксированы последствия атаки. Вражеский удар повредил центральное здание вокзала и прилегающую инфраструктуру. Под разрушениями оказались и несколько единиц подвижного состава.

Троещина: погибший в многоэтажке

Еще один "прилет" произошел в жилом доме на Троещине. Спасатели, которые работали на месте, деблокировали тело мужчины. Информация о других пострадавших уточняется.

О ситуации на правобережной части столицы сообщит другой корреспондент ТСН — Александр Храпач.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью Киев пережил комбинированный обстрел.