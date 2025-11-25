Після атаки РФ у Києві завершили рятувальні роботи: що відомо про постраждалих (фото)

Атака на Київ 25 листопада / © ДСНС

У Києві рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів, завданих столиці протягом ночі та ранку 25 листопада. За остаточними даними, оприлюдненими після завершення аварійно-рятувальних робіт, внаслідок атаки загинуло 7 людей.

Про це повідомили у ДСНС Києва.

«За остаточними даними: 7 людей загинуло, 21 особа постраждала (серед них 1 дитина), 18 осіб врятовано, включно з 3 дітьми. Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям», — зазначили рятувальники.

Наслідки атаки РФ на Київ 25 листопада / © ДСНС

За інформацією ДСНС, до ліквідації наслідків ворожого обстрілу загалом залучалося 177 рятувальників та 42 одиниці техніки, зокрема важка інженерна.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування. Ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.

У місті сталися влучання, зокрема, в багатоповерхівки, зафіксовані пошкодження, руйнування та відключення тепла. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.

Журналісти поспілкувалися з жінкою на ім’я Наталя, яка приїхала із Запоріжжя навідати своїх дітей у Києві. Жінка визнає, що почуте і побачене для неї — не вперше. Будинок, у якому проживає родина, вцілів, однак пошкоджене авто сина.