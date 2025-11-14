Росія масовано атакувала Київ: що відомо про загиблих і постраждалих

Наслідки атаки по Києві 14 листопада. / © ДСНС

Реклама

Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали 36 мешканців Києва. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що ця атака також забрала життя шести киян.

Про це він повідомив у соцмережах.

За інформацією Кличка, загалом постраждало 36 людей.

Реклама

«Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро — у важкому стані. Загинули шестеро мешканців Києва», — повідомив Кличко.

Нагадаємо, Київ пережив чергову масовану та комбіновану атаку Росії, під час якої потужні вибухи лунали всю ніч. Ворог застосував балістику, «Калібри» та рої ударних дронів, що призвело до жертв серед цивільного населення: загинуло шестеро киян, ще понад 30 зазнали поранень.

Київський рятувальник Сергій Власенко був на чергуванні, коли російський безпілотник влучив у його будинок. Він прибув на виклик разом із колегами і побачив, що горить його власна квартира.

Також повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Київ, у Деснянському районі триває рятувальна операція. Емоційним символом трагедії стало відчайдушне звернення місцевої мешканки, чиї рідні опинилися під завалами зруйнованого будинку.

Реклама

Якою була ця атака, куди прямували російські «Шахеди» та ракети, як спрацювала ППО, чому пошкодження у столиці такі масштабні та чого очікувати від РФ далі — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.