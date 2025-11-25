ТСН у соціальних мережах

Відключення світла у Києві та на Київщині: графіки оновили

Енергетики оновили графіки обмежень на вівторок, 25 листопада.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Ситуація у мережі після ударів РФ залишається непростою. Так, оприлюднили нові графіки відключень світла у Києві та на Київщині на 25 листопада.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначається, з’явилися оновлені графіки відключення світла у Києві та Київській області.

Світло Київ 25 листопада

Світло Київ 25 листопада

Світло Київ 25 листопада

Світло Київ 25 листопада

Також оновили графіки відключень світла на Київщині.

Світло Київщина 25 листопада

Світло Київщина 25 листопада

Світло Київщина 25 листопада

Світло Київщина 25 листопада

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після атаки РФ на Лівому березі Києва виникло серйозне перевантаження мереж.

«Тому там діють екстрені відключення. Без графіка, щоб втримати систему від аварії. На правому березі ситуація стабільніша — там, як і раніше, працюють графіки», — йдеться у повідомленні.

