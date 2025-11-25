Відключення світла у Києві та на Київщині: графіки оновили

Відключення світла / © ТСН.ua

Ситуація у мережі після ударів РФ залишається непростою. Так, оприлюднили нові графіки відключень світла у Києві та на Київщині на 25 листопада.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначається, з’явилися оновлені графіки відключення світла у Києві та Київській області.

Світло Київ 25 листопада

Також оновили графіки відключень світла на Київщині.

Світло Київщина 25 листопада

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після атаки РФ на Лівому березі Києва виникло серйозне перевантаження мереж.

«Тому там діють екстрені відключення. Без графіка, щоб втримати систему від аварії. На правому березі ситуація стабільніша — там, як і раніше, працюють графіки», — йдеться у повідомленні.