Відключення світла у Києві та на Київщині: графіки оновили
Енергетики оновили графіки обмежень на вівторок, 25 листопада.
Ситуація у мережі після ударів РФ залишається непростою. Так, оприлюднили нові графіки відключень світла у Києві та на Київщині на 25 листопада.
Про це повідомляє ДТЕК.
Як зазначається, з’явилися оновлені графіки відключення світла у Києві та Київській області.
Також оновили графіки відключень світла на Київщині.
«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після атаки РФ на Лівому березі Києва виникло серйозне перевантаження мереж.
«Тому там діють екстрені відключення. Без графіка, щоб втримати систему від аварії. На правому березі ситуація стабільніша — там, як і раніше, працюють графіки», — йдеться у повідомленні.