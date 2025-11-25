- Дата публикации
После атаки РФ в Киеве завершили спасательные работы: что известно о пострадавших (фото)
Спасатели закончили ликвидацию последствий ночных обстрелов столицы.
В Киеве спасатели завершили работы по разбору завалов и ликвидации последствий российских ударов, нанесенных столице ночью и утром 25 ноября. По окончательным данным, обнародованным после завершения аварийно-спасательных работ, в результате атаки погибли 7 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
«По окончательным данным: 7 человек погибли, 21 человек пострадал (среди них 1 ребенок), 18 человек спасены, включая 3 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям», — отметили спасатели.
По информации ГСЧС, к ликвидации последствий вражеского обстрела в общей сложности привлекалось 177 спасателей и 42 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная.
Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.
В городе произошли попадания, в частности, в многоэтажки, зафиксированы повреждения, разрушения и отключения тепла. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
Журналисты пообщались с женщиной по имени Наталья, которая приехала из Запорожья навестить своих детей в Киеве. Женщина признает, что услышанное и увиденное для нее не впервые. Дом, в котором проживает семья, уцелел, однако поврежден автомобиль сына.