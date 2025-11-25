ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
132
Время на прочтение
2 мин

После атаки РФ в Киеве завершили спасательные работы: что известно о пострадавших (фото)

Спасатели закончили ликвидацию последствий ночных обстрелов столицы.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака на Киев 25 ноября

Атака на Киев 25 ноября

В Киеве спасатели завершили работы по разбору завалов и ликвидации последствий российских ударов, нанесенных столице ночью и утром 25 ноября. По окончательным данным, обнародованным после завершения аварийно-спасательных работ, в результате атаки погибли 7 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

«По окончательным данным: 7 человек погибли, 21 человек пострадал (среди них 1 ребенок), 18 человек спасены, включая 3 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям», — отметили спасатели.

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

По информации ГСЧС, к ликвидации последствий вражеского обстрела в общей сложности привлекалось 177 спасателей и 42 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная.

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.

В городе произошли попадания, в частности, в многоэтажки, зафиксированы повреждения, разрушения и отключения тепла. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Журналисты пообщались с женщиной по имени Наталья, которая приехала из Запорожья навестить своих детей в Киеве. Женщина признает, что услышанное и увиденное для нее не впервые. Дом, в котором проживает семья, уцелел, однако поврежден автомобиль сына.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie