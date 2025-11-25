После атаки РФ в Киеве завершили спасательные работы: что известно о пострадавших (фото)

Атака на Киев 25 ноября

Реклама

В Киеве спасатели завершили работы по разбору завалов и ликвидации последствий российских ударов, нанесенных столице ночью и утром 25 ноября. По окончательным данным, обнародованным после завершения аварийно-спасательных работ, в результате атаки погибли 7 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

«По окончательным данным: 7 человек погибли, 21 человек пострадал (среди них 1 ребенок), 18 человек спасены, включая 3 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям», — отметили спасатели.

Реклама

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

По информации ГСЧС, к ликвидации последствий вражеского обстрела в общей сложности привлекалось 177 спасателей и 42 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная.

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Последствия атаки РФ на Киев 25 ноября

Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.

В городе произошли попадания, в частности, в многоэтажки, зафиксированы повреждения, разрушения и отключения тепла. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Журналисты пообщались с женщиной по имени Наталья, которая приехала из Запорожья навестить своих детей в Киеве. Женщина признает, что услышанное и увиденное для нее не впервые. Дом, в котором проживает семья, уцелел, однако поврежден автомобиль сына.