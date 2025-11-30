ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Вишгород атакували "Шахеди", начинені касетними боєприпасами: військовий назвав мету удару

Військовий «Флеш» розкрив моторошну тактику удару по Вишгороду.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Вишгороду

Удар по Вишгороду / © Сергій Флеш

Російські війська цілеспрямовано застосували для удару по Вишгороду «Шахеди» з касетними боєприпасами, щоб збільшити кількість жертв.

Про це заявив військовий фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

За його словами, всі три «Шахеди», які у ніч проти 30 листопада атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами. «Шахеди» скинули ці боєприпаси на місто, а потім вдарили по будинках.

«Я людина чесна і не всі влучання противника по житлових будинках вважаю навмисними, але ось в таких ситуаціях, коли три БПЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого», — зазначив експерт.

За словами «Флеша», на фото — це суббоєприпас. Він розкидається довкола. Використовується щоб убити якнайбільше людей навколо. Тобто вибух не один великий, а сотні дрібних, але на великій площі.

Суббоєприпас, що скидають з "Шахедів" / © Сергій Флеш

Суббоєприпас, що скидають з "Шахедів" / © Сергій Флеш

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie