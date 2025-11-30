Вишгород атакували "Шахеди", начинені касетними боєприпасами: військовий назвав мету удару

Удар по Вишгороду / © Сергій Флеш

Російські війська цілеспрямовано застосували для удару по Вишгороду «Шахеди» з касетними боєприпасами, щоб збільшити кількість жертв.

Про це заявив військовий фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

За його словами, всі три «Шахеди», які у ніч проти 30 листопада атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами. «Шахеди» скинули ці боєприпаси на місто, а потім вдарили по будинках.

«Я людина чесна і не всі влучання противника по житлових будинках вважаю навмисними, але ось в таких ситуаціях, коли три БПЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого», — зазначив експерт.

За словами «Флеша», на фото — це суббоєприпас. Він розкидається довкола. Використовується щоб убити якнайбільше людей навколо. Тобто вибух не один великий, а сотні дрібних, але на великій площі.

Суббоєприпас, що скидають з "Шахедів" / © Сергій Флеш

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей.