Внаслідок атаки на Київщину загинула одна людина — ОВА
Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують евакуацію мешканців багатоповерхівки, де спалахнула пожежа. Гасіння триває, а масштаби руйнувань уточнюються.
Калашник зазначив, що кількість постраждалих може зрости. На місці працюють медики та психологи, які надають усю необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи. Спалахнула пожежа.
Ми раніше інформували, що вночі, 29 листопада, армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.