Ворог атакував Київщину / © ДСНС

Реклама

Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців багатоповерхівки, де спалахнула пожежа. Гасіння триває, а масштаби руйнувань уточнюються.

Калашник зазначив, що кількість постраждалих може зрости. На місці працюють медики та психологи, які надають усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи. Спалахнула пожежа.

Ми раніше інформували, що вночі, 29 листопада, армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.