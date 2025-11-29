Блекаут на Київщині після атаки: де ситуація найскладніша

На Київщині люди залишилися без світла / © Associated Press

Під час ракетно-дронової атаки по Україні вночі 29 листопада росіяни влучили по енергетичній інфраструктурі Київщини.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зокрема, близько 70 тисяч родин залишились без світла через обстріли.

Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Раніше повідомлялося, що постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Унаслідок атаки на ранок було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.

Росія випустила по Україні вночі 36 ракет і майже 600 дронів.