ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Блекаут на Київщині після атаки: де ситуація найскладніша

Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Київщині люди залишилися без світла

На Київщині люди залишилися без світла / © Associated Press

Під час ракетно-дронової атаки по Україні вночі 29 листопада росіяни влучили по енергетичній інфраструктурі Київщини.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зокрема, близько 70 тисяч родин залишились без світла через обстріли.

Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Раніше повідомлялося, що постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Унаслідок атаки на ранок було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.

Росія випустила по Україні вночі 36 ракет і майже 600 дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
368
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie