Блекаут на Київщині після атаки: де ситуація найскладніша
Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
Під час ракетно-дронової атаки по Україні вночі 29 листопада росіяни влучили по енергетичній інфраструктурі Київщини.
Про це повідомили в ДТЕК.
Зокрема, близько 70 тисяч родин залишились без світла через обстріли.
Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
Раніше повідомлялося, що постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.
Унаслідок атаки на ранок було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.
Росія випустила по Україні вночі 36 ракет і майже 600 дронів.