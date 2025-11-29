- Дата публікації
Київ
Масований обстріл Києва: скільки споживачів залишаються без тепла
Кияни продовжують оговтуватися після нічного обстрілу РФ.
Вночі 29 листопада армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.
Про це повідомляє КМДА.
Як стало відомо, наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в таких районах:
Оболонський;
Шевченківський;
Подільському;
Соломʼянському;
Святошинському районах.
«Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації», — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, вночі 29 листопада РФ вдарила по Києву дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі.
«До 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули», — зазначив мер міста Віталій Кличко.