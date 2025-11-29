ТСН у соціальних мережах

Масований обстріл Києва: скільки споживачів залишаються без тепла

Кияни продовжують оговтуватися після нічного обстрілу РФ.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Києва 29 листопада

Обстріл Києва 29 листопада / © Управління ДСНС Києва

Вночі 29 листопада армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.

Про це повідомляє КМДА.

Як стало відомо, наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в таких районах:

  • Оболонський;

  • Шевченківський;

  • Подільському;

  • Соломʼянському;

  • Святошинському районах.

«Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вночі 29 листопада РФ вдарила по Києву дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі.

«До 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули», — зазначив мер міста Віталій Кличко.

