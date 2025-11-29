ТСН у соціальних мережах

Київ
365
Обстріл Київщини: у власному будинку загинула жінка

Уночі Київщина пережила потужний ворожий удар — влада повідомила про загиблих.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Унаслідок масованої атаки, яку влаштувала РФ, на Київщині загинула людина. Також збільшилася кількість поранених осіб — 14 осіб.

Про це повідомили в ОВА.

«У власному будинку загинула жителька Фастівського району Боярської громади, 1952 року народження. Станом на зараз травмованих зафіксовано у п’яти районах області. Серед потерпілих — жінки та чоловіки різного віку», — йдеться у повідомленні відомства.

Ситуація в районах:

  • У Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.

  • У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.

  • В Обухівському районі травмовано двох жителів.

  • У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення — її госпіталізували.

  • У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці.

Нагадаємо, через влучання і падіння російських дронів і ракет пошкоджені будинки в пʼяти районах Києва. Двоє загиблих, майже 30 постраждалих. На ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.

Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

