- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 365
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Київщини: у власному будинку загинула жінка
Уночі Київщина пережила потужний ворожий удар — влада повідомила про загиблих.
Унаслідок масованої атаки, яку влаштувала РФ, на Київщині загинула людина. Також збільшилася кількість поранених осіб — 14 осіб.
Про це повідомили в ОВА.
«У власному будинку загинула жителька Фастівського району Боярської громади, 1952 року народження. Станом на зараз травмованих зафіксовано у п’яти районах області. Серед потерпілих — жінки та чоловіки різного віку», — йдеться у повідомленні відомства.
Ситуація в районах:
У Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.
У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.
В Обухівському районі травмовано двох жителів.
У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення — її госпіталізували.
У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці.
Нагадаємо, через влучання і падіння російських дронів і ракет пошкоджені будинки в пʼяти районах Києва. Двоє загиблих, майже 30 постраждалих. На ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.
Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.