Ворог обстріляв Київщину / © Управління ДСНС Києва

У ніч на сьогодні Київщина знову зазнала ворожої атаки дронами.

За даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, під удар потрапили житлові оселі мирних мешканців.

У Вишгороді внаслідок атаки спалахнула пожежа в багатоповерхівці. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Також пошкоджено приватний будинок, а на території місцевого підприємства виникла пожежа. Калашник зазначив, що детальна інформація буде надана після уточнення даних.

Повітряна тривога в регіоні триває. Влада закликає всіх мешканців залишатися у безпечних місцях до завершення загрози.

Раніше повідомлялося, що у Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи. Спалахнула пожежа.

Ми раніше інформували, що вночі, 29 листопада, армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.