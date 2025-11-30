- Дата публікації
Категорія
Київ
На Київщині дронова атака спричинила пожежі та руйнування — ОВА
Внаслідок ударів виникли пожежі, зафіксовано руйнування житлових та приватних будівель.
У ніч на сьогодні Київщина знову зазнала ворожої атаки дронами.
За даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, під удар потрапили житлові оселі мирних мешканців.
У Вишгороді внаслідок атаки спалахнула пожежа в багатоповерхівці. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
Також пошкоджено приватний будинок, а на території місцевого підприємства виникла пожежа. Калашник зазначив, що детальна інформація буде надана після уточнення даних.
Повітряна тривога в регіоні триває. Влада закликає всіх мешканців залишатися у безпечних місцях до завершення загрози.
Раніше повідомлялося, що у Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи. Спалахнула пожежа.
Ми раніше інформували, що вночі, 29 листопада, армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.