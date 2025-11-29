ТСН у соціальних мережах

Київ
402
1 хв

У Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи: спалахнула пожежа

У Мережі з’явилися кадри з Вишгорода, який, ймовірно, атакували БпЛА.

Катерина Сердюк
Стовп диму

У Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи. Спалахнула пожежа.

Про це повідомляють соцмережі.

За попередніми даними, стався «приліт» безпілотника. На кадрах видно пожежу у житловій забудові.

Як зазначають ЗМІ, ворог поцілив по ринку «Набережний».

Інформація потребує уточнення.

Як відомо, у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Регіон атакують ворожі БпЛА.

Новина доповнюється
402
