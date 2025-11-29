- Дата публікації
-
Київ
У Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи: спалахнула пожежа
У Мережі з’явилися кадри з Вишгорода, який, ймовірно, атакували БпЛА.
У Вишгороді під час атаки РФ пролунали вибухи. Спалахнула пожежа.
Про це повідомляють соцмережі.
За попередніми даними, стався «приліт» безпілотника. На кадрах видно пожежу у житловій забудові.
Як зазначають ЗМІ, ворог поцілив по ринку «Набережний».
Інформація потребує уточнення.
Як відомо, у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Регіон атакують ворожі БпЛА.
