В Вышгороде во время атаки РФ раздались взрывы: вспыхнул пожар

Столб дыма

В Вышгороде в Киевской области во время атаки РФ раздались взрывы. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщают соцсети.

Во время атаки РФ в Вышгороде раздались взрывы, вспыхнул пожар

По предварительным данным, произошел прилет беспилотника. На кадрах виден пожар в жилой застройке.

Как отмечают СМИ, враг попал по рынку «Набережный».

Информация требует уточнения.

Как известно, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Регион атакуют вражеские БПЛА.

Ранее речь шла о том, что полмиллиона киевлян осталось без света из-за атаки РФ.

