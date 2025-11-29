- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 985
- Время на прочтение
- 1 мин
В Вышгороде во время атаки РФ раздались взрывы: вспыхнул пожар
В Сети появились кадры из Вышгорода, предположительно атаковавшие БпЛА.
В Вышгороде в Киевской области во время атаки РФ раздались взрывы. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщают соцсети.
По предварительным данным, произошел прилет беспилотника. На кадрах виден пожар в жилой застройке.
Как отмечают СМИ, враг попал по рынку «Набережный».
Информация требует уточнения.
Как известно, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Регион атакуют вражеские БПЛА.
Ранее речь шла о том, что полмиллиона киевлян осталось без света из-за атаки РФ.
Новость дополняется