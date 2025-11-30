- Дата публикации
- Киев
- 72
- 1 мин
В результате атаки на Киевщину погиб один человек — ОВА
Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
В результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Вышгороде один человек погиб и 11 пострадали. Среди них один ребенок. Шесть человек госпитализированы», — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают эвакуацию жителей многоэтажки, где вспыхнул пожар. Тушение продолжается, а масштабы разрушений уточняются.
Калашник отметил, что количество пострадавших может возрасти. На месте работают медики и психологи, оказывающие всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Вышгороде во время атаки РФ раздались взрывы. Вспыхнул пожар.
Мы ранее информировали, что ночью, 29 ноября, армия РФ массированно атаковала Киев. Часть потребителей в городе временно остаются без теплоснабжения.