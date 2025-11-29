"Москва говорить мовою крові": у ЄС відреагували на масовану атаку на Київ

Атака на Київ 29 листопада. / © Associated Press

Пропозиції про мир, що звучать з Росії, “звучать як фарс”. Свідченням цього є масована атака на Україну цієї ночі.

Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова написала у своєму Facebook.

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові – як вчора ввечері – будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", – наголосила Матернова.

Дипломатка зауважила, що Росія атакує в той момент, коли світ стежить за переговорами та чекає на закінчення війни.

"Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру – але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", – заявила пані посол.

За її словами, від ударів по енергетичній інфраструктурі страждають діти, жінки та люди похилого віку. Вона акцентувала на тому, що напередодні зими ціллю росіян стала енергетична інфраструктура. Зокрема, у столиці сталося масштабне відключення електроенергії, будинки залишилися без водопостачанням.

“Це вже не вперше — Україна щодня опиняється під обстрілами. Вогонь спрямований не на фронт, а на цивільну інфраструктуру”, - додала вона.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку армія РФ масовано атакувала Київ. Зокрема, зранку росіяни запустили “Кинджали”. У різних районах міста пошкоджено житлові будинки.

За даними влади, загинуло двоє людей - у Святошинському та Дарницькому районах. Зокрема, на Святошино сталося влучання "Шахеда" у будинок. Постраждала сім’я: батько загинув, дружина і син опинилися у лікарні.