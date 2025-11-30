Вышгород атаковали "Шахеды", начиненные кассетными боеприпасами: военный назвал цель удара

Удар по Вышгороду

Реклама

Российские войска целенаправленно применили для удара по Вышгороду «Шахеды» с кассетными боеприпасами, чтобы увеличить количество жертв.

Об этом заявил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

По его словам, все три «Шахеда», которые в ночь на 30 ноября атаковали Вышгород, были с кассетными боеприпасами. «Шахеды» сбросили эти боеприпасы на город, а затем ударили по домам.

Реклама

«Я человек честный и не все попадания противника по жилым домам считаю умышленными, но вот в таких ситуациях, когда три БПЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город и еще и кассетами, мне сказать нечего», — отметил эксперт.

По словам «Флеша», на фото — это суббоеприпас. Он раскидывается вокруг. Используется чтобы убить как можно больше людей вокруг. То есть взрыв не один великий, а сотни мелких, но на большой площади.

Суббоеприпас, сбрасываемый с «Шахедов»

Напомним, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек. Еще 19 человек пострадали. Среди них четверо детей.