Ракетный удар по Вышгороду: стало известно об ужасных деталях

Последствия атаки / © Associated Press

Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде увеличилось до 19. Среди них — четверо детей.

Об этом сообщили в ОВА.

«11 человек госпитализированы. Люди получили травмы разной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается. К сожалению, один мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Пожар многоэтажки уже ликвидирован.

По данным полиции, в Вышгородском районе в результате ударов повреждены 6 автомобилей, 2 многоквартирных и 14 частных домов. Погиб 47-летний мужчина, еще 19 граждан пострадали, в том числе 4 детей. С телесными повреждениями в больницу госпитализированы 8 человек, им предоставляется вся необходимая помощь.

Последствия атаки / © Национальная полиция Украины

Напомним, в ночь на 30 ноября российские войска нанесли ракетный удар по жилым и промышленным объектам Вышгорода Киевской области. Ракетный удар нанес пожар и частичное разрушение многоэтажного дома. Огонь охватил квартиры с первого по шестой этаж девятиэтажки.