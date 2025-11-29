Блэкаут на Киевщине после атаки: ситуация самая сложная

На Киевщине люди остались без света / © Associated Press

Во время ракетно-дроновой атаки по Украине ночью, 29 ноября, россияне попали по энергетической инфраструктуре Киевщины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В частности, около 70 тысяч семей остались без света из-за обстрелов.

Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

Ранее сообщалось, что пострадали энергообъекты в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В результате атаки на утро было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, около 100 тысяч в Киевской области и почти 8 тысяч в Харьковской области. Там, где разрешает ситуация безопасности, уже начали восстановительные работы.

Россия выпустила по Украине ночью 36 ракет и около 600 дронов.