Блэкаут на Киевщине после атаки: ситуация самая сложная
Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
Во время ракетно-дроновой атаки по Украине ночью, 29 ноября, россияне попали по энергетической инфраструктуре Киевщины.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В частности, около 70 тысяч семей остались без света из-за обстрелов.
Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
Ранее сообщалось, что пострадали энергообъекты в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате атаки на утро было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, около 100 тысяч в Киевской области и почти 8 тысяч в Харьковской области. Там, где разрешает ситуация безопасности, уже начали восстановительные работы.
Россия выпустила по Украине ночью 36 ракет и около 600 дронов.