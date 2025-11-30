- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине дронова атака повлекла за собой пожары и разрушения — ОВА
В результате ударов возникли пожары, зафиксировано разрушение жилых и частных зданий.
В ночь на 30 ноября Киевщина снова подверглась вражеской атаке дронами.
По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, под удар попали жилые дома мирных жителей.
В Вышгороде в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке. На месте работают спасатели, полицейские и медики, ликвидирующие последствия вражеского удара.
Также поврежден частный дом, а на территории местного предприятия возник пожар. Калашник отметил, что подробная информация будет предоставлена после уточнения данных.
Воздушная тревога в регионе продолжается. Власти призывают всех жителей оставаться в безопасных местах до завершения угрозы.
Ранее сообщалось, что в Вышгороде во время атаки РФ раздались взрывы. Вспыхнул пожар.
Мы ранее информировали, что ночью, 29 ноября, армия РФ массированно атаковала Киев. Часть потребителей в городе временно остаются без теплоснабжения.