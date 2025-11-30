ТСН в социальных сетях

На Киевщине дронова атака повлекла за собой пожары и разрушения — ОВА

В результате ударов возникли пожары, зафиксировано разрушение жилых и частных зданий.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг обстрелял Киевщину

Враг обстрелял Киевщину / © Управление ГСЧС Киева

В ночь на 30 ноября Киевщина снова подверглась вражеской атаке дронами.

По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, под удар попали жилые дома мирных жителей.

В Вышгороде в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке. На месте работают спасатели, полицейские и медики, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Также поврежден частный дом, а на территории местного предприятия возник пожар. Калашник отметил, что подробная информация будет предоставлена после уточнения данных.

Воздушная тревога в регионе продолжается. Власти призывают всех жителей оставаться в безопасных местах до завершения угрозы.

Ранее сообщалось, что в Вышгороде во время атаки РФ раздались взрывы. Вспыхнул пожар.

Мы ранее информировали, что ночью, 29 ноября, армия РФ массированно атаковала Киев. Часть потребителей в городе временно остаются без теплоснабжения.

