Обстрел Киевщины: в собственном доме погибла женщина

Последствия атаки / © Getty Images

Реклама

В результате массированной атаки, которую устроила РФ, в Киевской области погиб человек. Также увеличилось количество раненых — 14 человек.

Об этом сообщили в ОВА.

«В собственном доме погибла жительница Фастовского района Боярской общины, 1952 года рождения. По состоянию на данный момент травмированных зафиксировано в пяти районах области. Среди пострадавших — женщины и мужчины всех возрастов», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Ситуация в районах:

В Броварском районе пострадали три человека: один человек госпитализирован, двоим другим помощь оказали на месте.

В Бучанском районе ранены шестеро: два человека госпитализированы, четырем оказали помощь на месте.

В Обуховском районе травмированы двое жителей.

В Вышгородском районе один человек получил осколочные ранения — его госпитализировали.

В Фастовском районе две женщины получили острую реакцию на стресс, медицинская помощь оказана на месте.

Напомним, из-за попадания и падения российских дронов и ракет повреждены дома в пяти районах Киева. Двое погибших, почти 30 пострадавших. Утром обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, около 100 тысяч в Киевской области и почти 8 тысяч в Харьковской области. Там, где разрешает ситуация безопасности, уже начали восстановительные работы.

Пострадали энергообъекты в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.