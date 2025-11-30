- Дата публікації
Ракетний удар по Вишгороду: стало відомо про жахливі деталі
В Київській області російська ракета влучила в житловий будинок, є жертви та постраждалі.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них — четверо дітей.
Про це повідомили в ОВА.
«11 осіб госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається. На жаль, один чоловік загинув», — йдеться у повідомленні.
Пожежа багатоповерхівки вже ліквідована.
Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів.
Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада російські війська завдали ракетного удару по житлових та промислових об’єктах Вишгорода Київської області. Ракетний удар спричинив пожежу та часткове руйнування багатоповерхового будинку. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки.