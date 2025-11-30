ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1743
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Вишгороду: стало відомо про жахливі деталі

В Київській області російська ракета влучила в житловий будинок, є жертви та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них — четверо дітей.

Про це повідомили в ОВА.

«11 осіб госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається. На жаль, один чоловік загинув», — йдеться у повідомленні.

Пожежа багатоповерхівки вже ліквідована.

Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів.

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада російські війська завдали ракетного удару по житлових та промислових об’єктах Вишгорода Київської області. Ракетний удар спричинив пожежу та часткове руйнування багатоповерхового будинку. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1743
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie