Обстріл Києва 29 листопада: перекрито рух і затримується електротранспорт

Київ пережив атаку / © ДСНС

У Києві в суботу, 29 листопада, перекрили рух транспорту на Харківському шосе після російського комбінованого удару по столиці та влучання на лівому березі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Рух транспорту перекритий Харківським шосе — від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською», — йдеться у повідомленні.

Тим часом «Київпастранс» повідомив, що на правому березі столиці тимчасово затримується рух трамваїв та тролейбусів через відсутність напруги контактної мережі.

Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети. Двоє загиблих.

У Києві фіксують перебої зі світлом та зниження тиску подання води.