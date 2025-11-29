Ігнат назвав небезпечні повітряні цілі, якими РФ могла вночі атакувати Київ

Київ. / © Associated Press

Реклама

Російська армія знову стала активніше застосовувати швидкі реактивні дрони. Цілком ймовірно, що цієї ночі такі безпілотники також були застосовані.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "КИЇВ24".

"Ми пишемо про дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, які і можуть бути реактивними БпЛА. Вони час від часу застосовуються, немає масового їхнього використання, але вони потрапляють теж у статистику", - наголосив він.

Реклама

За словами представника ПС, підтвердити використання реактивний дронів під час атаки цієї ночі можна буде після того, як знайдуться відповідні уламки. Втім, пояснив Ігнат, цей тип БпЛА можна ідентифікувати і за їхньою швидкістю.

"Але виявляють їх та ідентифікують також і по швидкості, і по параметрах польоту, можна зрозуміти, що це був за дрон, тому більш детальна інформація щодо цього, можливо, зʼявиться пізніше", - додав керівник ПС ЗСУ.

Нагадаємо, вночі проти 29 листопада РФ здійснила масовану атаку по Україні. Окупанти атакувала об’єкти критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару — Київщина.