Київ
1720
1 хв

Обстріл Київщини: повністю знеструмлено одне із міст

Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.

Анастасія Павленко
Фастів без світла

Фастів без світла / © Associated Press

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.

Про це повідомили в ОВА.

«Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві виникли пожежі через падіння уламків збитих дронів та ракети. У столиці фіксуються перебої зі світлом.

За останніми даними, у столиці загинула одна людина. Є також постраждалі.

1720
