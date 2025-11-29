- Дата публікації
- Категорія
- Київ
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Київщини: повністю знеструмлено одне із міст
Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.
Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.
Про це повідомили в ОВА.
«Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві виникли пожежі через падіння уламків збитих дронів та ракети. У столиці фіксуються перебої зі світлом.
За останніми даними, у столиці загинула одна людина. Є також постраждалі.