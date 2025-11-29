Обстріл Київщини: повністю знеструмлено одне із міст

Фастів без світла / © Associated Press

Реклама

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.

Про це повідомили в ОВА.

«Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Києві виникли пожежі через падіння уламків збитих дронів та ракети. У столиці фіксуються перебої зі світлом.

За останніми даними, у столиці загинула одна людина. Є також постраждалі.