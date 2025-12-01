Почти двое суток без света: когда Фастов выйдет из блекаута — детали от ОВА

Отключение света в Фастове / © ТСН.ua

Город Фастов в Киевской области был полностью обесточен в результате вражеских атак в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«Восстанавливаем подачу электроэнергии в Фастове. Город был полностью обесточен в результате атаки врага. Ближайшие села уже заживлены. В самом Фастове до конца суток (30 ноября — Ред.) выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков», — сообщил он.

По словам главы ОВА, за последние сутки на Киевщине свет вернули для 170 тысяч домов.

К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Кроме того, Николай Калашник сообщил, что в Вышгородской больнице после последней вражеской атаки находятся 11 взрослых и двое детей. К пострадавшим добавилась еще одна женщина 1990 года рождения, которая сама обратилась за помощью.

«В Вышгороде продолжаются работы в наиболее пострадавшей многоэтажке. В настоящее время бригады продолжают расчищать сгоревшие квартиры», — сказал он.

Напомним, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек. Еще 19 человек пострадали. Среди них четверо детей. Впоследствии стало известно, что Вышгород атаковали «Шахеды», начиненные кассетными боеприпасами.