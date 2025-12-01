ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Почти двое суток без света: когда Фастов выйдет из блекаута — детали от ОВА

В результате атаки РФ Фастов был полностью обесточен, однако энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Фастове

Отключение света в Фастове / © ТСН.ua

Город Фастов в Киевской области был полностью обесточен в результате вражеских атак в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«Восстанавливаем подачу электроэнергии в Фастове. Город был полностью обесточен в результате атаки врага. Ближайшие села уже заживлены. В самом Фастове до конца суток (30 ноября — Ред.) выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков», — сообщил он.

По словам главы ОВА, за последние сутки на Киевщине свет вернули для 170 тысяч домов.

К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Кроме того, Николай Калашник сообщил, что в Вышгородской больнице после последней вражеской атаки находятся 11 взрослых и двое детей. К пострадавшим добавилась еще одна женщина 1990 года рождения, которая сама обратилась за помощью.

«В Вышгороде продолжаются работы в наиболее пострадавшей многоэтажке. В настоящее время бригады продолжают расчищать сгоревшие квартиры», — сказал он.

Напомним, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек. Еще 19 человек пострадали. Среди них четверо детей. Впоследствии стало известно, что Вышгород атаковали «Шахеды», начиненные кассетными боеприпасами.

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie