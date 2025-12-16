Блекаут в Києві: чи зможуть автобуси замінити метро і трамваї

Метро

У разі тривалих відключень електроенергії електротранспорт у Києві планують замінити автобусами. Такий сценарій передбачений у плані «Б» для громадського транспорту, який розробили в КМДА.

Про це для «Telegraf» розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Якщо через блекаут зупиняться трамваї та тролейбуси, КП «Київпастранс» обіцяє додатково випускати автобуси на міські маршрути. У разі зупинки метро автобуси частково дублюватимуть окремі ділянки ліній.

Втім, у КМДА не уточнили, скільки саме автобусів знадобиться, зазначивши, що рішення ухвалюватимуть залежно від пасажиропотоків та ситуації. Також невідомо, чи вистачить транспорту для перевезення між берегами Дніпра.

Чи реально замінити метро автобусами

Беспалов заявив, що у випадку закриття метрополітену виникне необхідність перевезення майже мільйона пасажирів наземним транспортом. Якщо ж зупиняться ще й трамваї та тролейбуси, кількість пасажирів зросте на сотні тисяч.

За його словами, такої кількості рухомого складу просто не існує, а забезпечити мінімальні інтервали між автобусами фізично неможливо.

«Це неймовірно і неможливо. Тобто, це така кількість рухомого складу, якої просто фізично немає. Тобто, там, де їхало 20 автобусів, має їхати 100 автобусів, наприклад. Це не тільки неможливо, тому що цих автобусів немає, а й неможливо забезпечити такий інтервал між автобусами. Тобто, інтервал буде замість 5-10 хвилин, наприклад, 40 секунд, 20 секунд, 10 секунд між автобусами. Це просто неможливо», — пояснив експерт

На думку Беспалова, у разі зупинки метро доведеться змінювати графіки роботи людей, щоб розподілити пасажиропотоки в часі. Також можливі обмеження користування наземним транспортом — за перепустками для критично важливих підприємств, як це було під час пандемії COVID-19.

Експерт підсумував, що у разі зупинки метро пасажиропотік наземного транспорту збільшиться приблизно вдвічі, причому нерівномірно. На окремих маршрутах навантаження буде значно вищим.

Він наголосив, що це надзвичайно серйозна проблема, яку практично неможливо вирішити в короткі строки.

Нагадаємо, Київ узимку стикатиметься зі складною ситуацією в енергосистемі через критичні російські удари по інфраструктурі.

За словами народного депутата Олексія Кучеренка, столиця залишається дефіцитною за електроенергією після пошкодження ключової трансформаторної підстанції поблизу міста, що унеможливило отримання додаткових потужностей.

Київ значною мірою залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС, а ризик нових ударів зберігається, тому тривалі відключення світла можуть тривати, хоча енергетики намагаються пом’якшити графіки.