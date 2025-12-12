Тривалі відключення світла в Києві: у Раді сказали, що чекає на столицю далі

Відключення світла / © ТСН.ua

Київ протягом цієї зими стикатиметься зі складною ситуацією щодо електроенергії та тривалими відключеннями світла через критичні російські удари. Місто дефіцитне, і хоча енергетики сподіваються пом’якшити графіки, ризик нових ударів залишається.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко, повідомляє Telegraf.

Він пояснив, що російськими ударами під Києвом була перебита електрична підстанція і для столиці неможливо взяти додаткову потужність. Місто залежить від двох атомних електростанцій — Рівненської та Хмельницької.

«Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, — а її пошкодили в 30 кілометрах від міста, — вона не може передати потужність», — уточнив Кучеренко.

Він зазначив, що у Києві складна ситуація і тривалі відключення світла, адже російська армія завдала ударів по ключових підстанціях, зокрема ПС «Київській».

«Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла, — ред.). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом’якшать енергетики — аж поки не прилетить ще раз», — висловився нардеп.

До слова, за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.