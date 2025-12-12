- Дата публікації
Тривалі відключення світла в Києві: у Раді сказали, що чекає на столицю далі
Ключова трансформаторна підстанція під Києвом була перебита, через що столиця не може отримати додаткову потужність.
Київ протягом цієї зими стикатиметься зі складною ситуацією щодо електроенергії та тривалими відключеннями світла через критичні російські удари. Місто дефіцитне, і хоча енергетики сподіваються пом’якшити графіки, ризик нових ударів залишається.
Про це заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко, повідомляє Telegraf.
Він пояснив, що російськими ударами під Києвом була перебита електрична підстанція і для столиці неможливо взяти додаткову потужність. Місто залежить від двох атомних електростанцій — Рівненської та Хмельницької.
«Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, — а її пошкодили в 30 кілометрах від міста, — вона не може передати потужність», — уточнив Кучеренко.
Він зазначив, що у Києві складна ситуація і тривалі відключення світла, адже російська армія завдала ударів по ключових підстанціях, зокрема ПС «Київській».
«Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла, — ред.). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом’якшать енергетики — аж поки не прилетить ще раз», — висловився нардеп.
До слова, за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.