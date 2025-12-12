Длительные отключения света в Киеве: в Раде сказали, что ждет столицу дальше

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

Киев в течение этой зимы будет сталкиваться со сложной ситуацией по электроэнергии и длительными отключениями света из-за критических российских ударов. Город дефицитный, и хотя энергетики надеются смягчить графики, риск новых ударов остается.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, сообщает Telegraf.

Он пояснил, что российскими ударами под Киевом была перебита электрическая подстанция и для столицы невозможно взять дополнительную мощность. Город зависит от двух атомных электростанций — Ровенской и Хмельницкой.

Реклама

«Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, — а ее повредили в 30 километрах от города, — она не может передать мощность», — уточнил Кучеренко.

Он отметил, что в Киеве сложная ситуация и длительные отключения света, ведь российская армия нанесла удары по ключевым подстанциям, в частности ПС «Киевской».

«Здесь свои блоки были выбиты серьезно, а город дефицитный. Эту зиму будет сидеть (Киев без света, — ред.). Но графики могут быть разными. Я надеюсь, их смягчат энергетики — пока не прилетит еще раз», — высказался нардеп.

К слову, по оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, хотя локальные длительные отключения света возможны, полностью обесточить Украину в этом году враг не сможет.