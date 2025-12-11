Гучний вибух на лівому березі Києва: з’явилися нові деталі трагедії

Поліція розслідує інцидент з вибухом у Києві / © Київська міська прокуратура

У Києві правоохороні органи розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва. Наразі слідчій розслідують цю ситуацію, як теракт.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Попередньо відомо, через детонацію саморобного вибухового пристрою (СВП), одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.

«Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали», — зазначили у прокуратурі.

Наслідки вибуху у Києві. / © Київська міська прокуратура

За даними прокуратури, другий вибух стався, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Через це постраждали двоє поліцейських.

Нагадаємо, сьогодні у Києві мешканці повідомили про гучний вибух, який пролунав у районі вулиці Ревуцького Дарницького району. Тоді очевидці повідомляли, що підірвались двоє людей. Один загинув, а другий поранений. Згодом, поліція Києва підтвердила трагічні наслідки вибуху, що стався сьогодні у Дарницькому районі.