Громкий взрыв на левом берегу Киева: появились новые детали трагедии

Полиция расследует инцидент с взрывом в Киеве / © Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева. Сейчас следователю расследуют эту ситуацию как теракт.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Предварительно известно, что из-за детонации самодельного взрывного устройства (СИН), один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

«Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев совершали патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и телохранитель площадки пострадали», — отметили в прокуратуре.

Последствия взрыва в Киеве. / © Киевская городская прокуратура

По данным прокуратуры, второй взрыв произошел, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Из-за этого пострадали двое полицейских.

Напомним, сегодня в Киеве жители сообщили о громком взрыве, который прогремел в районе улицы Ревуцкого Дарницкого района. Тогда очевидцы сообщали, что взорвались два человека. Один погиб, а другой ранен. Впоследствии полиция Киева подтвердила трагические последствия взрыва, произошедшего сегодня в Дарницком районе.