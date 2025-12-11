- Дата публикации
Громкий взрыв на левом берегу Киева: появились новые детали трагедии
Полиция взрывов квалифицировала взрывы в Киеве как террористический акт.
В Киеве правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева. Сейчас следователю расследуют эту ситуацию как теракт.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Предварительно известно, что из-за детонации самодельного взрывного устройства (СИН), один человек погиб, а еще четверо получили ранения.
«Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев совершали патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и телохранитель площадки пострадали», — отметили в прокуратуре.
По данным прокуратуры, второй взрыв произошел, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Из-за этого пострадали двое полицейских.
Напомним, сегодня в Киеве жители сообщили о громком взрыве, который прогремел в районе улицы Ревуцкого Дарницкого района. Тогда очевидцы сообщали, что взорвались два человека. Один погиб, а другой ранен. Впоследствии полиция Киева подтвердила трагические последствия взрыва, произошедшего сегодня в Дарницком районе.