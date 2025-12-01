ТСН у соціальних мережах

Київ
1818
1 хв

У Києві сталася стрілянина: що відомо

Наразі невідомо, чи є постраждалі через стрілянину у Києві.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Ввечері 1 грудня у Києві сталася стрілянина. На місце виїхала поліція.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Що відомо

За даними телеграм-каналу, ввечері на вулиці Архітектора Вербицького пролунали постріли. На місце оперативно виїхали поліція та швидка допомога. Правоохоронці оточили місце, почала працювати слідчо-оперативна група. Місцеві зазначають, що буцімто стріляли у людину, але наразі деталей від поліції небагато.

Як повідомили ТСН.ua, поліція працює на місці події.

«Інформація буде згодом», — зазначили правоохоронці.

1818
