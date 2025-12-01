- Дата публікації
У Києві сталася стрілянина: що відомо
Наразі невідомо, чи є постраждалі через стрілянину у Києві.
Ввечері 1 грудня у Києві сталася стрілянина. На місце виїхала поліція.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Що відомо
За даними телеграм-каналу, ввечері на вулиці Архітектора Вербицького пролунали постріли. На місце оперативно виїхали поліція та швидка допомога. Правоохоронці оточили місце, почала працювати слідчо-оперативна група. Місцеві зазначають, що буцімто стріляли у людину, але наразі деталей від поліції небагато.
Як повідомили ТСН.ua, поліція працює на місці події.
«Інформація буде згодом», — зазначили правоохоронці.
