Київ
284
Стрілянина та напад у Києві: правоохоронці з’ясовують обставини

У соцмережах шириться інформація про напад у Святошинському районі.

Наталія Магдик
Зброя

Зброя / © Патрульна поліція Києва

У Святошинському районі столиці поширюється інформація про можливий озброєний напад на жінку, під час якого нібито пролунала стрілянина. Повідомлення активно обговорюють у соціальних мережах та телеграм-каналах.

Про це повідомили у поліції Києва у Telegram.

У відомстві розповіли, що на цей час офіційних звернень про зазначену подію не надходило. Правоохоронці розпочали перевірку для з’ясування всіх обставин та встановлення достовірності поширеної інформації.

Як зазначили у поліції, раніше столичні телеграм-канали масово поширювали повідомлення про «маніяка із молотком», який нібито нападав на жінок в Оболонському районі. Така інформація виявилась недостовірною та не підтвердилася після перевірки.

Наразі поліція закликає громадян не поширювати неперевірені повідомлення, залишатися уважними та у разі наявності реальних фактів звертатися на лінію 102. Правоохоронці продовжують моніторинг соцмереж і перевірку повідомлень щодо можливого нападу у Святошинському районі, аби оперативно реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві відвідувач столичного закладу дістав пістолет і відкрив вогонь по людях.

