Теплий листопад / © Pixabay

Реклама

Листопад у Києві став одним з найтепліших за весь час спостережень. Середньомісячна температура повітря листопада у столиці склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6°C.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

Цьогорічний листопад став четвертим серед найтепліших у столиці від початку спостережень.

Реклама

Найхолодніше було 20-го числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°C. Найтепліше — 3-го листопада, тоді максимальна температура підвищилась до +15,3°C.

Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.

Цьогорічний листопад став четвертим серед найтепліших у столиці від початку спостережен / © Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму 2025–2026.