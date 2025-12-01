- Дата публікації
Листопад у Києві став одним з найтепліших за весь час спостережень
Листопад у Києві став одним з найтепліших за весь час спостережень. Середньомісячна температура повітря листопада у столиці склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6°C.
Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.
Цьогорічний листопад став четвертим серед найтепліших у столиці від початку спостережень.
Найхолодніше було 20-го числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°C. Найтепліше — 3-го листопада, тоді максимальна температура підвищилась до +15,3°C.
Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.
