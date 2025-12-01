ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Листопад у Києві став одним з найтепліших за весь час спостережень

Середньомісячна температура повітря листопада у столиці склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6°C.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Теплий листопад

Теплий листопад / © Pixabay

Листопад у Києві став одним з найтепліших за весь час спостережень. Середньомісячна температура повітря листопада у столиці склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6°C.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

Цьогорічний листопад став четвертим серед найтепліших у столиці від початку спостережень.

Найхолодніше було 20-го числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°C. Найтепліше — 3-го листопада, тоді максимальна температура підвищилась до +15,3°C.

Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.

Цьогорічний листопад став четвертим серед найтепліших у столиці від початку спостережен / © Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Цьогорічний листопад став четвертим серед найтепліших у столиці від початку спостережен / © Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму 2025–2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie