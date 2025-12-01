У Києві п’яний водій на Tesla Model 3 збив на смерть 13-річну дівчинку на пішохідному переході: фото

П’яний водій збив на смерть дитину на переході / © Київська міська прокуратура

У Києві затримано та повідомлено про підозру водієві, який на пішохідному переході збив 13-річну дівчинку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 23-річному громадянину РФ повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок якого загинула дівчина-пішохід. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286-1 КК України, а саме як порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 28 листопада 2025 року ввечері, водій автомобіля Tesla Model 3, рухаючись зі сторони вулиці Богатирської в напрямку проспекту Оболонського у Києві, на нерегульованому пішохідному переході не пропустив пішоходів. Дівчина-підліток переходила дорогу разом з 15-річним хлопцем. Внаслідок ДТП вона загинула на місці, хлопець, не постраждав.

Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України.

В день аварії затриманий, попри наявність ознак стану сп’яніння, від проходження тесту на Драгері та медогляду, однак пройшов його на наступний день. Які саме заборонені речовини вживав чоловік, буде точно встановлено після отримання результатів усіх досліджень.

Зазначимо, що цього водія тричі за останні кілька років притягали до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та рішенням судів позбавляли права керування транспортними засобами.

Зокрема, в лютому 2025 року йому заборонили керувати автомобілем на п’ять років.

До суду скеровано клопотання про обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

