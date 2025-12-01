- Дата публикации
-
Киев
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за все время наблюдений
Среднемесячная температура воздуха ноября в столице составила 6,2°С, что выше климатической нормы на 3,6°C.
Об этом пишет Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.
Ноябрь этого года стал четвертым среди самых теплых в столице с начала наблюдений.
Холоднее всего было 20-го числа, когда минимальная температура снизилась под утро до -2,9°C. Теплее всего — 3 ноября, тогда максимальная температура повысилась до +15,3°C.
Осадков по проспекту Науки выпало 41 мм или 89% месячной нормы.
Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом на зиму 2025-2026.