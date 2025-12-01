Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за все время наблюдений

Теплый ноябрь / © Pixabay

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых наблюдений. Среднемесячная температура воздуха ноября в столице составила 6,2°С, что выше климатической нормы на 3,6°C.

Об этом пишет Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

Ноябрь этого года стал четвертым среди самых теплых в столице с начала наблюдений.

Холоднее всего было 20-го числа, когда минимальная температура снизилась под утро до -2,9°C. Теплее всего — 3 ноября, тогда максимальная температура повысилась до +15,3°C.

Осадков по проспекту Науки выпало 41 мм или 89% месячной нормы.

