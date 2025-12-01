ТСН в социальных сетях

Киев

Киев
1818
1 мин

В Киеве произошла стрельба: что известно

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие из-за стрельбы в Киеве.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Вечером 1 декабря в Киеве произошла стрельба. На место выехала полиция.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Что известно

По данным телеграмм-канала, вечером на улице Архитектора Вербицкого раздались выстрелы. На место оперативно выехали полиция и скорая помощь. Правоохранители оцепили место, начала работать следственно-оперативная группа. Местные отмечают, что стреляли в человека, но пока деталей от полиции немного.

Как сообщили ТСН.ua, полиция работает на месте происшествия.

«Информация будет впоследствии», — отметили правоохранители.

Ранее в ТРЦ Кремниевой Долины произошла стрельба.

На месте обнаружили троих раненых — мужчину, женщину и 16-летнюю девушку. Все пострадавшие были госпитализированы, ныне их жизни ничего не угрожает.

