В Киеве ТЦКшники устроили стрельбу и били по авто мужчины: видео и объяснение военкомата

Киевский городской ТЦК подтвердил факт стрельбы и удары по машине, объяснив это нападением на группу оповещения.

Ирина Лабьяк
В Сети появилась информация о том, что в Киеве работники ТЦК и СП якобы стреляли в сторону 22-летнего мужчины и били по его автомобилю. Момент с авто попал на видео. В военкомате подтвердили выстрелы, поступок работника и предоставили свои объяснения.

Об этом говорится в заявлении Киевского городского ТЦК и СП.

По информации от столичного военкомата, 16 ноября возле здания Деснянского районного ТЦК и СП во время мероприятий по мобилизации неизвестный напал на военнослужащего.

«Последний не сдержал эмоций и нанес удары по машине нападающего. Для прекращения противоправных действий и дальнейшего нападения на группу оповещения, один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю», — указано в заявлении ТЦК.

После этого военнослужащие ТЦК вызвали наряд полиции и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия и предоставления ей правовой оценки. Сейчас продолжаются следственные действия.

К слову, в октябре в Киеве произошло жесткое задержание мужчины: полиция и представитель ТЦК пытались надеть наручники на парня, который сидел на земле (момент попал на видео). В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что инцидент произошел в Деснянском районе, и задержанный мужчина «находился в розыске». Большое количество правоохранителей объяснили проведением совместного рейда с представителями ТЦК.

