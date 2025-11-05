В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: что произошло (видео, фото)

Полиция в Киеве задержала мужчину, который бросил гранату в ТРЦ / © Getty Images

Вечером в среду, 5 ноября, в одном из магазинов торгового центра DREAM Yellow в Оболонском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщили в полиции Киева, пьяный посетитель во время конфликта с персоналом бросил бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео, снятое в ТЦ во время инцидента.

На опубликованных кадрах не видно самого события, но слышно звук взрыва.

На место ЧП сразу прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции Киева и взрывотехники.

Как сообщили в полиции, пострадавших среди граждан в результате взрыва не было.

39-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и бросил страйкбольную гранату во время конфликта, задержали.

Задержан в ТЦ мужчина, который бросил страйкбольную гранату / © Полиция Киева

Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, накануне, 4 ноября, в Сети появилось фото авто на территории киевского ЖК, на крыше которого был размещен вражеский БпЛА. Правоохранители изъяли его.