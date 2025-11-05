- Дата публикации
В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: что произошло (видео, фото)
На место ЧП сразу прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения столичной полиции и взрывотехники.
Вечером в среду, 5 ноября, в одном из магазинов торгового центра DREAM Yellow в Оболонском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщили в полиции Киева, пьяный посетитель во время конфликта с персоналом бросил бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео, снятое в ТЦ во время инцидента.
На опубликованных кадрах не видно самого события, но слышно звук взрыва.
На место ЧП сразу прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции Киева и взрывотехники.
Как сообщили в полиции, пострадавших среди граждан в результате взрыва не было.
39-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и бросил страйкбольную гранату во время конфликта, задержали.
Решается вопрос правовой квалификации события.
