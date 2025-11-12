Стрельба и нападение в Киеве: правоохранители выясняют обстоятельства

Оружие / © Патрульная полиция Киева

Реклама

В Святошинском районе столицы распространяется информация о возможном вооруженном нападении на женщину, во время которого якобы прозвучала стрельба. Сообщение активно обсуждают в социальных сетях и телеграмм-каналах.

Об этом сообщили в полиции Киева в Telegram.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время официальных обращений об указанном событии не поступало. Правоохранители начали проверку для выяснения всех обстоятельств и установления достоверности распространенной информации.

Реклама

Как отметили в полиции, ранее столичные телеграмм-каналы массово распространяли сообщения о «маньяке с молотком», который якобы нападал на женщин в Оболонском районе. Такая информация оказалась недостоверной и не подтвердилась после проверки.

Сейчас полиция призывает граждан не распространять непроверенные сообщения, оставаться внимательными и при наличии реальных фактов обращаться на линию 102. Правоохранители продолжают мониторинг соцсетей и проверку сообщений о возможном нападении в Святошинском районе, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве посетитель столичного заведения достал пистолет и открыл огонь по людям.