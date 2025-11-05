ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунав вибух у торговельному центрі: що сталося (відео, фото)

На місце НП одразу прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу столичної поліції та вибухотехніки.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Поліція в Києві

Поліція в Києві затримала чоловіка, який кинув гранату в ТРЦ / © Getty Images

Увечері в середу, 5 листопада, в одному з магазинів торговельного центру DREAM Yellow в Оболонському районі Києва прогримів вибух.

Як повідомили в поліції Києва, п’яний відвідувач під час конфлікту з персоналом кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, зняте в ТЦ під час інциденту.

На опублікованих кадрах не видно самої події, але чутно звук вибуху.

На місце НП одразу прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції Києва та вибухотехніки.

Як повідомили в поліції, потерпілих серед громадян внаслідок вибуху не було.

39-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та кинув страйкбольну гранату під час конфлікту, затримали.

Затриманий у ТЦ чоловік, який кинув страйкбольну гранату / © Поліція Києва

Затриманий у ТЦ чоловік, який кинув страйкбольну гранату / © Поліція Києва

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, напередодні, 4 листопада, в Мережі з’явилося фото авто на території київського ЖК, на даху якого був розміщений ворожий БпЛА. Правоохоронці вилучили його.

Дата публікації
Кількість переглядів
448
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie