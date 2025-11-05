- Дата публікації
-
- Категорія
Київ
- Кількість переглядів
- 448
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пролунав вибух у торговельному центрі: що сталося (відео, фото)
На місце НП одразу прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу столичної поліції та вибухотехніки.
Увечері в середу, 5 листопада, в одному з магазинів торговельного центру DREAM Yellow в Оболонському районі Києва прогримів вибух.
Як повідомили в поліції Києва, п’яний відвідувач під час конфлікту з персоналом кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.
Місцеві Telegram-канали опублікували відео, зняте в ТЦ під час інциденту.
На опублікованих кадрах не видно самої події, але чутно звук вибуху.
На місце НП одразу прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції Києва та вибухотехніки.
Як повідомили в поліції, потерпілих серед громадян внаслідок вибуху не було.
39-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та кинув страйкбольну гранату під час конфлікту, затримали.
Вирішується питання правової кваліфікації події.
