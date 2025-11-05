У Києві пролунав вибух у торговельному центрі: що сталося (відео, фото)

Поліція в Києві затримала чоловіка, який кинув гранату в ТРЦ / © Getty Images

Увечері в середу, 5 листопада, в одному з магазинів торговельного центру DREAM Yellow в Оболонському районі Києва прогримів вибух.

Як повідомили в поліції Києва, п’яний відвідувач під час конфлікту з персоналом кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, зняте в ТЦ під час інциденту.

На опублікованих кадрах не видно самої події, але чутно звук вибуху.

На місце НП одразу прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції Києва та вибухотехніки.

Як повідомили в поліції, потерпілих серед громадян внаслідок вибуху не було.

39-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та кинув страйкбольну гранату під час конфлікту, затримали.

Затриманий у ТЦ чоловік, який кинув страйкбольну гранату / © Поліція Києва

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, напередодні, 4 листопада, в Мережі з’явилося фото авто на території київського ЖК, на даху якого був розміщений ворожий БпЛА. Правоохоронці вилучили його.